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ПСЖ запропонує Мбаппе зарплату Неймара, щоб вберегти форварда від переходу в Реал

13:26 1225 Читать на русском
ПСЖ запропонує Мбаппе зарплату Неймара, щоб вберегти форварда від переходу в Реал
Кіліан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

На форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе очікує спокуслива пропозиція.

Керівництво ПСЖ намагається втримати Кіліана Мбаппе і готує для форварда новий контракт, повідомляє Le Parisien.

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За новою угодою на 20-річного француза очікують подібні фінансові умови, як у головної зірки парижан Неймара. Нагадаємо, бразилець отримує в ПСЖ близько 40 млн євро на рік.

Таке пожвавлення у таборі чинного чемпіона Франції викликане інтересом Реала, який влітку спробує придбати Кіліана за 300 млн євро. Чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2022 року.

У поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 7 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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