Вратарь ПСЖ Кейлор Навас ближайшее время проведет в лазарете.

Кейлор Навас вывихнул плечо в лагере сборной Коста-Рики и пропустит около месяца, сообщает RMC Sport.

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Такая потеря ключевого голкипера усилила интерес ПСЖ к вратарю Милана Джанлуиджи Доннаруммы, который летом получит статус свободного агента. По информации СМИ, на 22-летнего итальянца также охотятся Челси и Ювентус.

В прошлом сезоне Лиги 1 Навас провел 29 матчей, в которых пропустил 18 мячей.

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