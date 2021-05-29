ПСЖ потерял Наваса из-за травмы – парижане сосредоточатся на трансфере Доннаруммы
21:51 - Читати українською
Вратарь ПСЖ Кейлор Навас ближайшее время проведет в лазарете.
Кейлор Навас вывихнул плечо в лагере сборной Коста-Рики и пропустит около месяца, сообщает RMC Sport.
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Такая потеря ключевого голкипера усилила интерес ПСЖ к вратарю Милана Джанлуиджи Доннаруммы, который летом получит статус свободного агента. По информации СМИ, на 22-летнего итальянца также охотятся Челси и Ювентус.
В прошлом сезоне Лиги 1 Навас провел 29 матчей, в которых пропустил 18 мячей.
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