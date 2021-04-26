ПСЖ договорился о продолжении сотрудничества с голкипером Кейлором Навасом, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение между парижанами и Кейлором рассчитано до лета 2024-го. "Навас быстро проявил себя как один из лучших голкиперов в истории ПСЖ, сыграв ключевую роль в европейских достижениях команды за последние два сезона", – говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Лиги 1 34-летний вратарь провел 25 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

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