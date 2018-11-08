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ПСЖ отбирал юниоров по этническому признаку и нарушил французское законодательство, – Football Leaks

17:05 90 Читати українською
ПСЖ отбирал юниоров по этническому признаку и нарушил французское законодательство, – Football Leaks
Преснель Кимпембе – воспитанник клубной академии ПСЖ / фото из соцсетей

Французский Пари Сен-Жермен обвинили в расовой классификации молодых игроков в течение пяти лет.

Представители ПСЖ при отборе в клубную академию негласно делили молодых игроков на этнические группы. Об этом сообщает Mediapart со ссылкой на документы Football Leaks.

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В частности, скауты заполняли анкеты игроков, в которых должны были указать этническое происхождение юниора. Среди возможных вариантов были: француз, магрибинец, африканец и вест-индиец. Анонимные источники в клубе сообщили расследователям, что подобные анкеты заполняли для того, чтобы не подписывать африканских игроков, поскольку нет уверенности в дате их рождения.

Отметим, что французские законы запрещают собирать и обрабатывать личные данные граждан, если они прямо или косвенно могут раскрыть их этническое происхождение. По данным Football Leaks, практика этнического отбора игроков действовала в клубной академии Пари Сен-Жермен с 2013 года до весны 2018-го.

Теги
Франция Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Football Leaks Расизм в футболе
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