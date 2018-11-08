ПСЖ відбирав юніорів за етнічною ознакою і порушив французьке законодавство, – Football Leaks

Французький Парі Сен-Жермен звинуватили в расовій класифікації молодих гравців упродовж п'яти років.

Представники ПСЖ при відборі до клубної академії негласно ділили молодих гравців на етнічні групи. Про це повідомляє Mediapart із посиланням на документи Football Leaks.

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Зокрема, скаути заповнювали анкети гравців, у яких повинні були вказати етнічне походження юніора. Серед можливих варіантів були: француз, магрибець, африканець і вест-індієць. Анонімні джерела в клубі повідомили розслідувачам, що подібні анкети заповнювали для того, щоб не підписувати африканських гравців, оскільки немає впевненості в даті їхнього народження.

Відзначимо, що французькі закони забороняють збирати та опрацьовувати особисті дані громадян, якщо вони прямо чи опосередковано можуть розкрити їхнє етнічне походження. За даними Football Leaks, практика з етнічного відбору гравців діяла в клубній академії Парі Сен-Жермен з 2013 року до весни 2018-го.