Частный самолет, нежелание платить налоги и обманутый Реал – невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖ

Документы Football Leaks продолжают раскрывать сенсационные детали ключевых событий в мире футбола. Ведущие европейские издания-члены EIC публикуют эксклюзивные материалы на основе этих документов. Французский Mediapart осветил все самое интересное о переходе Килиана Мбаппе из Монако в ПСЖ.

Реал согласился приобрести Мбаппе за 180 млн евро

Летом 2017 года Монако активно торговал свою главную звезду – сага с трансфером Мбаппе продолжалась до последнего дня окна. Как оказалось, 20 июля монегаски достигли принципиального соглашения о переходе молодого француза в Реал. Килиан стоил бы "сливочным" 214 миллионов евро.

Монако должен был получить от мадридцев 180 млн (включая бонус в размере 30 млн). Впоследствии стало ясно, что испанские налоги заберут еще 34 млн, а французский клуб платить их не хотел. Тогда цена вопроса для Реала повысилась до 214 млн – Флорентино Перес согласился взять налоги на себя.

Соглашение соглашением, но Килиан Мбаппе предпочел предложение от ПСЖ. Генеральный директор Монако Дмитрий Васильев сначала не хотел усиливать прямого конкурента, но затем выставил для столичного клуба требование – уравнять по деньгам предложение Реала. 31 августа ПСЖ согласился – Мбаппе переехал в Париж.

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ПСЖ и Монако обошли французские налоги

Пари Сен-Жермен бесплатно арендовал Килиана на год с пунктом в контракте об обязательном выкупе игрока за 145 млн евро. Также там прописали бонус в размере 35 млн для Монако, если ПСЖ продаст или переподпишет юную звезду (то есть монегаски практически в любом случае его получат – Мбаппе только 19 лет).

Считается, что таким образом парижане стремились вписаться в правила финансового фэйр-плей после грандиозного приобретения Неймара за 222 млн евро, однако документы Football Leaks еще лучше раскрывают картину. План по бесплатной аренде Мбаппе придумали для того, чтобы не платить налоги Франции.

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По первому соглашению между Монако и ПСЖ летняя аренда Мбаппе должна была стоить 30 млн евро. В таком случае пришлось бы уплатить налог – 10 млн. ПСЖ не хотел терять эту сумму, поэтому ровно на нее сократил предложение Монако – 20 млн вместо 30. Монегаски отказались и тогда стороны сошлись на идее о бесплатной аренде и 35-миллионном бонусе. Клубы ударили по рукам за 10 часов закрытия трансферного окна.

Переговоры по зарплате – 55 млн евро в сумме

Представители Мбаппе не стеснялись в ходе переговоров относительно личного контракта игрока. Требования были такие – Килиан должен заработать по контракту 55 миллионов евро. Подписной бонус на 5 млн (должен быть выплачен за два года) и ежегодная зарплата в размере 10 миллионов евро "чистыми" в течение 5 сезонов. На это все Пари Сен-Жермен согласился.

Правда, Мбаппе хотел получать 9,5 млн евро уже в первый сезон, но здесь клуб не пошел на уступки и решил сохранить для футболиста прогрессивную зарплату. В сезоне 2017/18 Килиан получил 7 млн ​​евро, в этом сезоне – 9,3 млн, а затем ежегодно еще на миллион больше – за последний отработанный по контракту сезон француз заработает 12 млн.

Самолет, "Золотой мяч", личный персонал

А теперь самое интересное и вкусное – оригинальные требования Мбаппе и его семьи, которые ПСЖ в большинстве отвергло. Килиан хотел, чтобы в случае выигрыша "Золотого мяча" он автоматически становился самым высокооплачиваемым игроком команды. Все бы ничего, но таким образом его зарплата в момент выросла бы втрое – Неймар получает 30 млн евро. ПСЖ не принял такое ​​фантастическое требование и прописал в контракте премию для Мбаппе в размере 500 тысяч евро "чистыми", если он выиграет "Золотой мяч".

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Вторая просьба – Килиан хотел застраховать себя от возможного исключения ПСЖ из Лиги чемпионов из-за нарушения ФФП. Он просил компенсацию в случае такого развития событий – клуб отказался. Третий пункт, который ПСЖ не вписал в контракт по требованию Мбаппе, – 50 часов полетов на частном самолете в год.

Единственное лакшери-требование, которое парижский клуб удовлетворил, достаточно скромное. 30 тысяч евро в месяц для оплаты аренды и три человека для личного обслуживания: дворецкий, водитель и охранник.

Кусок пирога для главного агента футбола

Документы раскрыли еще один неожиданный и интересный факт. Два агента получили комиссионные, один из них – Жорже Мендеш (агент Криштиану Роналду, Жозе Моуринью). Мендеш получил 5% от суммы трансфера – на его счет поступило 9 миллионов евро.

Как Мендеш участвовал в переговорах, не обнародуется. Португалец не является агентом Мбаппе. Помогал ли он выбить деньги из Реала, или улаживал определенные вопросы по трансферу Килиана в ПСЖ, никто точно не говорит. Попытки журналистов выяснить провалились.

Известно еще и то, что деньги за трансфер поступают не на счет Монако, а в карман владельца клуба Дмитрия Рыболовлева – 77 миллионов евро уже были уплачены по состоянию на 30 июля 2018 года.

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