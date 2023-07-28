Спустя четыре года Мауро Икарди и ПСЖ окончательно избавились друг от друга. Галатасарай окончательно выкупил аргентинца у чемпиона Франции.

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Согласно Milliyet, Галатасарай заплатил ПСЖ около 10 миллионов евро. Икарди подписал с турецким грандом трёхлетний контракт с годовой зарплатой в размере 5,3 млн евро. Сообщается, что в этой сделке активное участие приняли спонсоры: они "закроют" от 3 до 3,5 млн евро на дополнительные выплаты.

В прошлом сезоне Икарди забил за Галатасарай 22 мяча и помог клубу выиграть турецкую Суперлигу.

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