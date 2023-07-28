Через чотири роки Мауро Ікарді і ПСЖ остаточно розпрощалися. Галатасарай викупив аргентинця у чемпіона Франції.

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Згідно Milliyet, Галатасарай заплатив ПСЖ близько 10 мільйонів євро. Ікарді підписав із турецьким грандом трирічний контракт із річною зарплатою в розмірі 5,3 млн євро. Повідомляється, що в цій угоді активну участь взяли спонсори: вони "закриють" від 3 до 3,5 млн євро на додаткові виплати.

Минулого сезону Ікарді забив за Галатасарай 22 м'ячі і допоміг клубу виграти турецьку Суперлігу.

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