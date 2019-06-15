ПСЖ хочет подписать двух звезд Серии А

Новый спортивный директор французского клуба Леонардо уже определился с некоторыми целями на трансферное окно.

Бразилец планирует пригласить в ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму и Сергея Милинковича-Савича.

За 20-летнего вратаря Милана французский гранд готов выложить 60 млн евро, информирует La Stampa. Леонардо знает о сомнительном финансовом положении итальянцев и хочет воспользоваться этим во время переговоров по голикперу.

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Также Canal+ утверждает, что ПСЖ готовит предложение для Лацио по 24-летнему хавбеку Милинковичу-Савичу. Парижский клуб считает, что 75 миллионов евро хватит, чтобы убедить "орлов" отпустить свою звезду.

Напомним, Лацио и Милан не пробились в Лигу чемпионов на сезон 2019/20, поэтому уходы важных игроков из этих клубов вполне вероятны.

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