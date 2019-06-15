ПСЖ хоче підписати двох зірок Серії А

Новий спортивний директор французького клубу Леонардо вже визначився з деякими цілями на трансферне вікно.

Бразилець планує запросити в ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму і Сергєя Мілінковіча-Савіча.

За 20-річного воротаря Мілана французький гранд готовий викласти 60 мільйонів євро, інформує La Stampa. Леонардо знає про скрутне фінансове становище італійців і хоче скористатися цим під час переговорів по голікперу.

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Також Canal+ стверджує, що ПСЖ готує пропозицію для Лаціо щодо 24-річного хавбека Мілінковіча-Савіча. Паризький клуб вважає, що 75 мільйонів євро вистачить, щоб переконати "орлів" відпустити свою зірку.

Нагадаємо, Лаціо і Мілан не пробилися в Лігу чемпіонів на сезон 2019/20, тому відходи важливих гравців з цих клубів цілком імовірні.

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