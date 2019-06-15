toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ПСЖ хоче підписати двох зірок Серії А

20:32 228 Читать на русском
ПСЖ хоче підписати двох зірок Серії А
Джанлуїджі Доннарумма / Reuters

Новий спортивний директор французького клубу Леонардо вже визначився з деякими цілями на трансферне вікно.

Бразилець планує запросити в ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму і Сергєя Мілінковіча-Савіча.

За 20-річного воротаря Мілана французький гранд готовий викласти 60 мільйонів євро, інформує La Stampa. Леонардо знає про скрутне фінансове становище італійців і хоче скористатися цим під час переговорів по голікперу.

Інтер виділить серйозну суму на три топ-трансфери

Також Canal+ стверджує, що ПСЖ готує пропозицію для Лаціо щодо 24-річного хавбека Мілінковіча-Савіча. Паризький клуб вважає, що 75 мільйонів євро вистачить, щоб переконати "орлів" відпустити свою зірку.

Нагадаємо, Лаціо і Мілан не пробилися в Лігу чемпіонів на сезон 2019/20, тому відходи важливих гравців з цих клубів цілком імовірні.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
ЧС-2019 U-20: Еквадор переміг Італію та завоював "бронзу"
00:05
6261
Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Франція Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма Леонардо Араужо Леонардо Араужо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео голів
    Збірна України — 20:505476 Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео голів
46
хв
Венесуела
22:00
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук