toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ - БРЕНТФОРД АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

ПСЖ готовится перехватить Хамеса в Наполи

13:05 37 Читати українською
ПСЖ готовится перехватить Хамеса в Наполи
Неймар и Хамес Родригес / Фото GiveMeSport

Полузащитник Реала Хамес Родригес может неожиданно перебраться в Париж вместо Неаполя.

ПСЖ хочет видеть Хамеса Родригеса в своем лагере, сообщает Le10Sport.

Реал тормозит трансфер Хамеса в Наполи

Несмотря на то, что Наполи является основным кандидатом на подписание 28-летнего колумбийца, парижане хотят воспользоваться неторопливостью итальянцев с приобретением игрока и перехватить его.

Сам Хамес хотел бы продолжить карьеру составе неаполитанцев, чтобы снова поработать под руководством Карло Анчелотти.

Напомним, последние 2 сезона Родригес провел в Баварии на правах аренды, но мюнхенцы не захотели выкупать игрока у Реала.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
"Это совок", – Леоненко выступил против закона об украинском языке
09:41
308
Теги
Трансферы Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Хамес Родригес Хамес Родригес Наполи Наполи ПСЖ ПСЖ Франция Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
3
час
:
56
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук