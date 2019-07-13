ПСЖ готовится перехватить Хамеса в Наполи

Полузащитник Реала Хамес Родригес может неожиданно перебраться в Париж вместо Неаполя.

ПСЖ хочет видеть Хамеса Родригеса в своем лагере, сообщает Le10Sport.

Реал тормозит трансфер Хамеса в Наполи

Несмотря на то, что Наполи является основным кандидатом на подписание 28-летнего колумбийца, парижане хотят воспользоваться неторопливостью итальянцев с приобретением игрока и перехватить его.

Сам Хамес хотел бы продолжить карьеру составе неаполитанцев, чтобы снова поработать под руководством Карло Анчелотти.

Напомним, последние 2 сезона Родригес провел в Баварии на правах аренды, но мюнхенцы не захотели выкупать игрока у Реала.

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