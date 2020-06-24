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ПСЖ готов спасти дорогого новичка Тоттенхэма от немилости Моуринью

14:47 - Читати українською
ПСЖ готов спасти дорогого новичка Тоттенхэма от немилости Моуринью
Моуринью и Ндомбеле / Getty Images

ПСЖ обратил внимание на полузащитника Тоттенхэма Танге Ндомбеле.

Парижане серьезно настроены вернуть игрока во Францию, информирует Mundo Deportivo.

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Тоттенхэм только прошлым летом приобрел Ндомбеле у Лиона за 65 млн евро, но дебютный сезон хавбека получается крайне неудачным. Постоянные травмы мешали ему стабильно выходить на поле, приход Моуринью на тренерский мостик "шпор" только ухудшил ситуацию. Особенный очень редко выпускает 23-летнего француза в основе, после возобновления АПЛ он еще не сыграл ни минуты. Моуринью все слухи о конфликте отвергает, но пресса доказывает обратное.

Проблемой для ПСЖ может стать цена полузащитника. Тоттенхэм хочет отбить потраченные деньги, но лишние 65 млн евро не вписываются в политику французского гранда для соблюдения финансового фэйр-плей.

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Англия Трансферы Трансферы ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франция Жозе Жозе Моуринью Танге Танге Ндомбеле Тоттенхэм Тоттенхэм
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