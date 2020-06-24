ПСЖ готовий врятувати коштовного новачка Тоттенхема від немилості Моурінью

ПСЖ звернув увагу на півзахисника Тоттенхема Танге Ндомбеле.

Парижани серйозно налаштовані повернути гравця у Францію, інформує Mundo Deportivo.

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Тоттенхем лише минулого літа придбав Ндомбеле у Ліона за 65 млн євро, але дебютний сезон хавбека виходить вкрай невдалим. Постійні травми заважали йому стабільно виходити на поле, прихід Моурінью на тренерський місток "шпор" лише погіршив ситуацію. Особливий дуже рідко випускає 23-річного француза в основі, після відновлення АПЛ він ще не зіграв жодної хвилини. Моурінью всі чутки про конфлікт відкидає, але преса доводить протилежне.

Проблемою для ПСЖ може стати ціна півзахисника. Тоттенхем хоче відбити витрачені гроші, натомість зайві 65 млн євро не вписуються в політику французького гранда для дотримання фінансового фейр-плей.

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