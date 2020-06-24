toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ БАРСЕЛОНА

ПСЖ готовий врятувати коштовного новачка Тоттенхема від немилості Моурінью

14:47 - Читать на русском
ПСЖ готовий врятувати коштовного новачка Тоттенхема від немилості Моурінью
Моурінью та Ндомбеле / Getty Images

ПСЖ звернув увагу на півзахисника Тоттенхема Танге Ндомбеле.

Парижани серйозно налаштовані повернути гравця у Францію, інформує Mundo Deportivo.

ПСЖ повідомив, що три гравці здали позитивні тести на коронавірус

Тоттенхем лише минулого літа придбав Ндомбеле у Ліона за 65 млн євро, але дебютний сезон хавбека виходить вкрай невдалим. Постійні травми заважали йому стабільно виходити на поле, прихід Моурінью на тренерський місток "шпор" лише погіршив ситуацію. Особливий дуже рідко випускає 23-річного француза в основі, після відновлення АПЛ він ще не зіграв жодної хвилини. Моурінью всі чутки про конфлікт відкидає, але преса доводить протилежне.

Проблемою для ПСЖ може стати ціна півзахисника. Тоттенхем хоче відбити витрачені гроші, натомість зайві 65 млн євро не вписуються в політику французького гранда для дотримання фінансового фейр-плей.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника

blog_ava
Помер Юрій Дячук-Ставицький – легенда Карпат боровся з важкою хворобою
09:08
8663
Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ ПСЖ Англія Франція Жозе Жозе Моурінью Трансфери Танге Танге Ндомбеле Тоттенхем Тоттенхем
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шаран може покинути Олександрію
    Україна — 13:181725 Шаран може покинути Олександрію
3
год
:
1
хв
Кремінь
18:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук