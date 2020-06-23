ПСЖ сообщил, что три игрока сдали положительные тесты на коронавирус

Французский ПСЖ провел тестирование игроков и персонала перед выходом из карантина.

Действующие чемпионы Франции не избежали заражения COVID-19. Три футболиста и один член персонала сдали положительные тесты, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Имена игроков не називаеються. При этом парижане Отмечают, что все переболели во время карантина, когда не контактировали друг с другом. Футболисты чувствуют себя хорошо и готовы возобновить работу. Возвращение к тренировкам ПСЖ запланировал на 25 июня.

Напомним, сезон в чемпионате Франции завершили досрочно. Команду Томаса Тухеля признали чемпионом. На момент остановки Лиги 1 ПСЖ опережал ближайшего преследователя в турнирной таблице на 12 очков при игре в запасе.

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