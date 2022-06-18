Чемпионы Франции согласовали все детали перехода хавбека Витиньи из Порту, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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ПСЖ просто активировал клаусулу в размере 40 млн евро. Личный контракт тоже не стал проблемой, поэтому в скором времени можно ожидать официальной презентации 22-летнего португальца. Витинья станет первым новичком ПСЖ после назначения Луиса Кампоса спортивным директором.

Добавим, что в прошлом сезоне хавбек Порту провел 47 матчей, в которых оформил 4 гола и 5 ассистов. В активе Витиньи есть 3 поединка за сборную Португалии.

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