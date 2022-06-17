"Честно говоря, я не думаю, что меня уволили из-за неумения вести бизнес. Все это совокупность разных факторов. Вспомните нашу трансферную кампанию прошлым летом, все были довольны.

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Когда приезжают три молодых таланта Хакими, Мендеш и Доннарумма, Рамос, Вейналдум и Месси, ты говоришь: "Вау, ничего себе!". Все так тогда и говорили. А потом мы проиграли Реалу в 1/8 ЛЧ, и все назвали руководство дерьмом. Но ведь мы подписали Месси, потому можем говорить, что угодно", – заявил Леонардо в интервью L'Equipe.

Напомним, бразилец работал в ПСЖ 3 года, но так и не смог помочь клубу впервые выиграть Лигу чемпионов.

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