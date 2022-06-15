Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум получил не слишком приятную "награду" по итогам своего дебютного сезона во Франции.

Год назад нидерландец был близок к переходу в Барселону, но в последний момент парижане опередили каталонцев и подписали с хавбеком трехлетний контракт. Впрочем, дебютная кампания экс-лидера Ливерпуля во Франции сложилась не так, как он ожидал.

Мбаппе забраковал кандидата на главного тренера ПСЖ, которого выбрал новый спортивный директор

Вейналдума нельзя назвать незаменимым в составе ПСЖ – Маурисио Почеттино далеко не всегда ставил его в основу. Это привело к тому, что Луи ван Гал даже не вызвал 31-летнего хавбека в сборную Нидерландов на матчи Лиги наций.

В итоге Джорджиньо признали разочарованием года в чемпионате Франции. Большинство участников голосования (таких набралось 100 тысяч) и экспертов вручили "почетную" награду именно Вейналдуму, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на GFFN.

В сезоне 2021/22 Вейналдум сыграл 38 матчей во всех турнирах, став чемпионом Франции. Забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?