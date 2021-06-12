"Сегодня мы живем нашей командой, в курсе дел команды. Мне кажется, что они с оптимизмом поехали, с уверенностью. Это хорошо. Надо ехать на эти турниры с верой в себя. Атмосфера потрясающая в команде. Тренерский штаб умеет наладить атмосферу, это важно.

Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020

С тактической точки зрения, я считаю, мы очень подготовленны. Каждому сопернику, я уверен, мы что-то предложим. Тренер играет особую роль в настрое команды. Физическое состояние, как это ни странно звучит, очень влияет на твое психологическое состояние. Если ты уверен в себе и ты физически сильный, то уже с любым соперником уверенно выходишь на игру.

Лобановский у нас был таким человеком, который чувствовал кому надо поднажать, кого нужно попустить. Это все роль тренера. Очень важно чтобы атмосфера была, чтобы уважали друг друга ребята. От старших нет взглядов свысока по отношению к молодым. Молодые с уважением приходят и вливаются в коллектив. Им интересно, они с открытым ртом слушают Шевченко, старших товарищей. Они все приезжают с удовольствием, все отдаются полностью этой команде. Будем рассчитывать что это сыграет свою роль", – сказал Протасов в программе "Великий футбол".

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в ближайшее воскресенье, 13 июня, матчем с Нидерландами. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут также Австрия и Северная Македония.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул