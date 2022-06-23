"Я думаю, что проведение следующего сезона на территории нашей страны – это хорошая идея. Мы же играем для людей, для всех жителей Украины.

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Зарплаты игрокам Александрии сейчас выплачиваются. Планируем провести селекционный сбор с 23 по 28 июня в Александрии. Будут два контрольных матча – 25 и 28 июня. Первый соперник – Кремень, а второго ищем. Сейчас тяжело найти спарринг-партнера. Намерены усилить состав. Просматриваем новичков. Думаю, найдутся.

Продлили контракты со всеми, у кого они истекали. Относительно Кирилла Ковальца, на которого претендуют Заря и СК Днепр-1 – все вопросы к руководству. Мы потеряли легионеров – Спинелли, Дубру и других игроков. Ждем своих футболистов, украинцев.

Упадет ли уровень УПЛ без легионеров? Может, и упадет, но у нас в Украине хорошие футболисты, они должны работать", – сказал Гура в комментарии FanDay.

Напомним, по итогам прошлого сезона Александрия заняла в турнирной таблице УПЛ шестую строчку.

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