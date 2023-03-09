Согласно FIFPro, большинство игроков недовольны нехваткой времени подготовку и восстановление. Об этом говорится в отчёте о влиянии чемпионата мира в Катаре на нагрузку футболистов. Сам отчёт опубликован на официальном сайте FIFPro.

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Согласно отчёту, время восстановления было уменьшено с 37 дней до 8, чтобы минимизировать сбои в европейском игровом календаре. Время подготовки к Мундиалю также сократилось с 31 дня до 7.

"Если вы хотите еще раз провести чемпионат мира зимой, нужно начать переговоры с лигами, чтобы они полностью изменили календарь для обеспечения необходимого времени, которое требуется для подготовки и восстановления. Это подразумевает паузу на два или два с половиной месяца", – отметил генеральный секретарь профсоюза Йонас Бер-Хоффманн.