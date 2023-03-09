Згідно з FIFPro, більшість гравців незадоволені браком часу на підготовку та відновлення. Про це йдеться у звіті про вплив чемпіонату світу в Катарі на навантаження футболістів. Сам звіт опублікований на офіційному сайті FIFPro.

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Згідно зі звітом, час відновлення було зменшено з 37 днів до 8, щоб мінімізувати збої в європейському ігровому календарі. Час підготовки до Мундіалю також скоротився з 31 дня до 7.

"Якщо ви хочете ще раз провести чемпіонат світу взимку, потрібно почати переговори з лігами, щоб вони повністю змінили календар для забезпечення необхідного часу, який потрібен для підготовки і відновлення. Це передбачає паузу на два або два з половиною місяці", – зазначив генеральний секретар профспілки Йонас Бер-Хоффманн.