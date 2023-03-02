Ранее ФИФА заявила о намерениях переформатировать групповой этап чемпионата мира. Мундиаль 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде, должен был включать в себя 16 групп по 3 команды.

Однако, как информирует ВВС, ФИФА решила вернуться к прежнему формату с четырьмя командами в группе. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято 16 марта.

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Причина, по которой ФИФА решила не менять формат турнира, кроется в успехе ЧМ-2022 в Катаре. В организации не хотят, чтобы команды выбывали с турнира всего лишь после двух матчей. К тому же возвращение к четырём участникам в группе расширит соревнование с прогнозируемых 80 матчей до возможных 104 матчей.

Мундиаль 2026 года станет первым чемпионатом мира, в котором примут участие 48 сборных.