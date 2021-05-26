"После выхода на Евро сборная не собиралась почти год, а потом стартовала в высшем дивизионе Лиги наций. В первых поединках я не играл, у меня был рецидив травмы передней мышцы бедра, и Андрей Шевченко тоже не стал рисковать моим здоровьем. Сказал: "Оставайся в клубе, тебе нужно восстановление".

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Команда обыграла Швейцарию, но уступила в Испании. Затем был спарринг во Франции и самое крупное поражение в моей карьере. До этого было 0:5 с юношеской сборной во встрече с Португалией на чемпионате Европы, а здесь – 1: 7. Впрочем, о причинах того провала все хорошо знают. Нельзя, конечно, в сборной так проигрывать даже в спаррингах, но у нас был действительно сложный период.

Тренерский штаб сделал выводы, и мы изменили игру перед Германией и Испанией. В промежутке между этими поединками я, конечно, прилично влип. Стал героем Интернета. Признаюсь, мне было непросто, а моя улыбка, за которую досталось от Андрея Шевченко, на самом деле выглядела не так, как могло показаться. Но это уже история, а тогда главный тренер так передернул команду (особенно меня), что мы взяли – и обыграли испанцев. В Динамо Олег Гусев в шутку повторяет: "Не надо смеяться, сынок" – вспомнил Миколенко в интервью Команда№1.

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