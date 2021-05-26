Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду опытного полузащитника бельгийского Гента Романа Безуса, сообщает официальный сайт УАФ.

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Футболист прибудет в расположение сборной в Харькове вместе с другими партнерами, как только у них закончатся четырехдневные выходные. 28 мая "сине-желтые" начнут заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.

К слову, в текущем сезоне Безус провел за Гент 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, подопечные Шевченко перед началом континентального первенства проведут еще два товарищеских матча – 3 июня с Северной Ирландией и 7 июня с Кипром. Евро-2020 для сборной Украины начнется 13 июня матчем с Нидерландами.

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