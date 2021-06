Лише обраних оспівують на Сантьяго Бернабеу. Молодого Александера Ісака ще зарано ставити в один ряд з великими – Мессі або Роналдінью – однак 6 лютого 2020 року йому аплодували фанати мадридського Реала. Фантастичний дубль юного форварда шокував самого Зізу. “Темношкірий Ібра у вогні”, – згодом напише Marca про вражаючу перестрілку в чвертьфіналі Кубка Короля (3:4).

Він народився в Сольні, на південному сході Швеції, у сім’ї африканських мігрантів. Батьки Ісака покинули рідну Ерітрею у пошуках кращої долі. Це одна з тих країн, де порушення прав людини вважається нормою, а рівень життя – непристойно низький навіть у порівнянні з найбіднішими державами континенту.

Александеру вистачило двох сезонів в основі рідного АІКа, аби потрапити на радари топових європейських клубів. Він дебютував на професійному рівні в лютому 2016-го, провівши 15 хвилин у матчі Кубка Швеції проти Тенхульта. А вже через півтора місяця Ісак "відполірував" перший національний рекорд, ставши наймолодшим автором гола в історії шведського футболу (16 років, 199 днів).

Переїзд у сильний чемпіонат був справою часу. Скаути дортмундської Борусії спрацювали оперативно, хоча Реал пропонував Ісаку привабливіші умови особистого контракту. “Джмелі” підкупили 16-річного юнака можливістю виступів за першу команду. В Мадриді ж спочатку довелося б пройти ''школу'' Кастільї. Та ідеальний, на перший погляд, союз швидко розпався. Клуб, що славиться крутою роботою з проспектами, не зумів відшліфувати чергову перлину (11 неповних матчів та один гол за 2 сезони).

