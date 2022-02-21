"Сегодня, пока идет следствие, трудно что-то говорить. Возможно, связано с чем угодно.

Головко официально возглавил Диназ

Версии разные обрабатываются. В том числе и футбольные, может, конкуренция или еще что-нибудь. Пока идет следствие, ничего не будем говорить", – говорится в заявлении Фемиса Сагирова.

Преступление произошло в ночь с воскресенья на понедельник. После 20 туров Второй лиги Перемога расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы группы В.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України