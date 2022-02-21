Президенту клуба Второй лиги сожгли авто – причиной может быть футбольная деятельность
21:39 - Читати українською
Автомобиль президента днепровской Перемоги Фемиса Сагирова сгорел.
"Сегодня, пока идет следствие, трудно что-то говорить. Возможно, связано с чем угодно.
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Версии разные обрабатываются. В том числе и футбольные, может, конкуренция или еще что-нибудь. Пока идет следствие, ничего не будем говорить", – говорится в заявлении Фемиса Сагирова.
Преступление произошло в ночь с воскресенья на понедельник. После 20 туров Второй лиги Перемога расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы группы В.
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