Легенда Динамо в соцсетях подтвердил свое назначение новым наставником Диназа.

Карпаты объявили о переходе воспитанника Динамо

После первой половины сезона клуб из Вышгорода уволил Владимира Бондаренко. Диназ завершил 2021 год двумя поражениями, но сохраняет шансы на повышение. Команда идет четвертой в группе А Второй лиги, отставая от зоны переходных матчей на очко, а от зоны прямого выхода – на 6.

Последним местом работы Головко был Кремень, который он покинул больше года назад. До этого у специалиста был долгий опыт тренерства в юношеских и молодежных сборных Украины.

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