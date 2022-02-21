"Сьогодні, поки триває слідство, важко щось говорити. Можливо пов'язано з чим завгодно.

Головко офіційно очолив Діназ

Версії різні опрацьовуються. У тому числі й футбольні, може, конкуренція чи ще щось. Поки йде слідство, нічого не говоритимемо", – йдеться у заяві Феміса Сагірова.

Злочин трапився у ніч з неділі на понеділок. Після 20-ти турів Другої ліги Перемога розташувалась на 4-й сходинці турнірної таблиці групи В.

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