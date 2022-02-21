Президенту клубу Другої ліги спалили авто – причиною може бути футбольна діяльність
21:37 - Читать на русском
Автомобіль президента дніпровської Перемоги Феміса Сагірова згорів.
"Сьогодні, поки триває слідство, важко щось говорити. Можливо пов'язано з чим завгодно.
Версії різні опрацьовуються. У тому числі й футбольні, може, конкуренція чи ще щось. Поки йде слідство, нічого не говоритимемо", – йдеться у заяві Феміса Сагірова.
Злочин трапився у ніч з неділі на понеділок. Після 20-ти турів Другої ліги Перемога розташувалась на 4-й сходинці турнірної таблиці групи В.
"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter