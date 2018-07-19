Гельзин озвучил задачи Олимпика на сезон 2018/19

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал о подготовке команды к сезону 2018/19.

"Мы собрали очень достойный коллектив, ребята подписали контракты. Теперь не будет проблемы, каждые полгода мы меняем состав. Сейчас наигрываем тех ребят и ту обойму, которая есть. Считаю, что у нас сильная команда. Задачи у нас серьезные, будем бороться за первую шестерку. Если попадем, будем биться за еще более высокие места.

Олимпик оспорит дисквалификацию своих молодежных команд

Сегодня у нас сбалансированный состав, нет более слабых или более сильных мест. У нас очень солидный коллектив. Новички? Возможно, с получением документов легионеров получится задержка. Если не успеем заявить на первую игру, то на вторую заявим точно.

Недельный цикл перед стартовой игрой УПЛ с Черноморцем должен помочь Роману Санжары (главному тренеру Олимпика. – прим. Футбол 24) определиться со стартовым составом. Впрочем, эти муки выбора – из приятных", – цитирует Гельзина телеканал Футбол 1.

Напомним, 44-летний президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин попал в заявку своей команды на сезон 2018/19 на сайте УПЛ. Но уже через час его фамилия исчезла из перечня футболистов, которые смогут выступать за дончан в матчах Премьер-лиги.