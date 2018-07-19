Гельзін озвучив завдання Олімпіка на сезон 2018/19

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів про підготовку команди до сезону 2018/19.

"Ми зібрали дуже гідний колектив, хлопці підписали контракти. Тепер не буде проблеми, що кожні півроку ми міняємо склад. Зараз награємо тих хлопців і ту обойму, яка є. Вважаю, що у нас сильна команда. Завдання у нас серйозні, будемо боротися за першу шістку. Якщо потрапимо, будемо битися за ще більш високі місця.

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Сьогодні у нас збалансований склад, немає більш слабких або більш сильних місць. У нас дуже солідний колектив. Новачки? Можливо, з отриманням документів легіонерів вийде затримка. Якщо не встигнемо заявити на першу гру, то на другу заявимо точно.

Тижневий цикл перед стартовою грою УПЛ з Чорноморцем повинен допомогти Роману Санжару (головному тренеру Олімпіка. – прим. Футбол 24) визначитися зі стартовим складом. Втім, ці муки вибору – з приємних", – цитує Гельзіна телеканал Футбол 1.

Нагадаємо, 44-річний президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін потрапив в заявку своєї команди на сезон 2018/19 на сайті УПЛ. Але вже через годину його прізвище зникло з переліку футболістів, які зможуть виступати за донеччан в матчах Прем'єр-ліги.