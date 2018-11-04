Президент Малаги после удаления Бланко Лещука жестко "наехал" на арбитра матча с Осасуной

Вчера испанский Малага уступила Осасуне в матче 12 тура Сегунды.

Этот матч Малага была вынуждена была доигрывать вдевятером после удалениq двух футболистов – Альфреда Н`Диайе и арендованного у Шахтера Густаво Бланко Лещука.

Бланко Лещук получил красную карточку в матче Малаги, Луго Кравца сыграл вничью

Президент Малаги Абдулла бин-Нассер бин-Халифа Аль Тани остался крайне недовольным действиями арбитра матча Оливера де ла Фуэнте. Владелец испанского клуба на своей странице в Твиттере разместил оскорбительные фото в адрес рефери и его ассистентов.