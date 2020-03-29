Президент Гента: Для нас выгодно, чтобы чемпионат Бельгии вообще не возобновлялся

Президент Гента Иван Де Витте высказался о возможности завершения чемпионата Бельгии.

"Если бы это зависело только от меня, то я бы доиграл сезон. Вот руководитель Андерлехта Марк Кук заявил, что хочет полностью завершить соревнования – вместе с плей-офф. Он имеет право на собственное мнение, но его никто не поддержал. Я тоже считаю, что такой сценарий маловероятен из-за эпидемии.

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Менее богатые клубы уже указали в открытом письме, что они согласны с полной остановкой первенства и признанием текущего турнирного положения команд окончательным. Я понимаю их и думаю, что они правы. Однако более реалистичным мне кажется завершения основной части регулярного чемпионата, а не разговоры о плей-офф. Следовало бы доиграть тот единственный тур, который остался до разделения команд на две группы.

Для нас выгодно, чтобы чемпионат вообще не возобновлялся, ведь мы идем на втором месте. Однако наш клуб не хочет занимать такую ​​приспособленческую позицию – мы готовы сыграть 30-й тур. Но сейчас мы все видим, что происходит и я не думаю, что кризис – это вопрос недель. Это месяцы. При том, что организация футбольных матчей не будет главной заботой правительства", – цитирует президента Гента издание Voetbalprimeur.

Напомним, в Генте выступают сразу три игрока сборной Украины – Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Команда украинцев после 29 туров идет второй, набрав 55 пунктов. Лидирует с 70 очками Брюгге Эдуарда Соболя.

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