31-летний испанский кипер признан лучшим игроком Юнатед в кампании 2021/22, сообщает пресс-с лужба клуба .

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Давид наиграл 46 матчей во всех турнирах, 10 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 66 голов. Стоит заметить, что Де Хеа защищал ворота МЮ во всех 38 турах АПЛ. В общем кипер провел действительно хороший сезон, совершив немало сэйвов и не раз спас "дьяволов" от поражений.