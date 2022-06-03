Превзошел Роналду и обновил рекорд: Манчестер Юнайтед назвал лучшего игрока сезона
Коллектив из Манчестера подвел итог прошедшего сезона. Давид де Хеа получил престижную награду.
31-летний испанский кипер признан лучшим игроком Юнатед в кампании 2021/22, сообщает пресс-служба клуба.
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Давид наиграл 46 матчей во всех турнирах, 10 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 66 голов. Стоит заметить, что Де Хеа защищал ворота МЮ во всех 38 турах АПЛ. В общем кипер провел действительно хороший сезон, совершив немало сэйвов и не раз спас "дьяволов" от поражений.
Испанец уже в четвертый раз в своей карьере (кампании 2013/14, 2014/15, 2017/18 и 2021/22) получает награду "Лучший игрок сезона", что является новым рекордом клуба. У Криштиану Роналду, к слову, всего два таких знака отличия.