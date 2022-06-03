"Для меня самое важное – выигрывать матчи и постараться взять трофеи. Я верю, что Манчестер Юнайтед вернется туда, где должен быть. Как я уже говорил, иногда на это уходит время, но я по-прежнему верю, что это произойдет.

Тен Хаг сделал четкое заявление по поводу будущего Роналду в Манчестер Юнайтед

Знаю, что Эрик Тэн Хаг проделал фантастическую работу в Аяксе, это опытный тренер. Но, знаете, мы должны дать ему время. Все в команде должно измениться в соответствии с его желаниями.

Конечно, я надеюсь, что мы добьемся успеха. Так что желаю ему всего наилучшего. Мы счастливы и вдохновлены не только как игроки МЮ, но и как фанаты клуба. Я желаю ему удачи. Давайте верить, что в следующем году мы возьмем трофеи", – сказал Роналду пресс- службе клуба.

Напомним, сезон 2021/22 МЮ завершил на 6 строчке турнирной таблицы АПЛ, получив путевку только в Лигу Европы.