"Переговоры продолжаются. Предложения мы получаем, но не те, что хотели бы видеть у себя на столе.

Шахтер снова вбрасывает в прессу заоблачные ценники на Мудрика – "горняки" грезят 117-миллионным рекордом АПЛ

Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с Арсеналом. Мы открыты для переговоров, готовы обменяться мнениями, цифрами. Договоримся – значит, договоримся. Нет – значит, в следующий раз", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику в размере 55 миллионов фунтов – "горняки" хотят получить за свою звезду минимум 85 миллионов.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?