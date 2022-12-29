"Переговоры с Арсеналом продолжаются": Палкин пролил свет на ход переговоров по Мудрику
29 декабря 13:14 - Читати українською
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин оценил вероятность ухода Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.
"Переговоры продолжаются. Предложения мы получаем, но не те, что хотели бы видеть у себя на столе.
Шахтер снова вбрасывает в прессу заоблачные ценники на Мудрика – "горняки" грезят 117-миллионным рекордом АПЛ
Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с Арсеналом. Мы открыты для переговоров, готовы обменяться мнениями, цифрами. Договоримся – значит, договоримся. Нет – значит, в следующий раз", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.
Напомним, Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику в размере 55 миллионов фунтов – "горняки" хотят получить за свою звезду минимум 85 миллионов.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter