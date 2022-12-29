"Перемовини з Арсеналом тривають": Палкін пролив світло на хід переговорів щодо Мудрика
13:14 - Читать на русском
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив ймовірність відходу Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно.
"Перемовини тривають. Пропозиції ми отримуємо, але не ті, що хотіли б бачити у себе на столі.
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Зараз, буквально за 5 хвилин, зідзвонюватимусь з Арсеналом. Ми відкриті до переговорів, готові обмінятися думками, цифрами. Домовимось – отже, домовимось. Ні – отже, наступного разу", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, Шахтар відхидив пропозицію Арсенала щодо Мудрика у розмірі 55 мільйонів фунтів – "гірники" хочуть заробити за свою зірку щонайменше 85 мільйонів.
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