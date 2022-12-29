"Перемовини тривають. Пропозиції ми отримуємо, але не ті, що хотіли б бачити у себе на столі.

Шахтар знову вкидає в пресу захмарні цінники на Мудрика – "гірники" марять 117-мільйонним рекордом АПЛ

Зараз, буквально за 5 хвилин, зідзвонюватимусь з Арсеналом. Ми відкриті до переговорів, готові обмінятися думками, цифрами. Домовимось – отже, домовимось. Ні – отже, наступного разу", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар відхидив пропозицію Арсенала щодо Мудрика у розмірі 55 мільйонів фунтів – "гірники" хочуть заробити за свою зірку щонайменше 85 мільйонів.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?