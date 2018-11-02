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Председатель комиссии в ФФУ Титаренко назвал фанатов Динамо "отморозками"

1 ноября 21:58 232 Читати українською
Председатель комиссии в ФФУ Титаренко назвал фанатов Динамо "отморозками"
Юрий Титаренко (слева) / Фото ФК Олимпик

Председатель комиссии по назначению директоров матчей и офицеров безопасности ФФУ Юрий Титаренко позволил себе позорные выпады в адрес киевского Динамо и его болельщиков.

Юрий Титаренко прокомментировал инцидент после поєдинка КУ Минай – Динамо (1:3). Напомним, после матча вооруженные лица напали на ультрас киевлян.

Минай – Динамо: появилось видео нападения вооруженных лиц на ультрас киевлян (18+)

"Что, впервые отморозки с Динамо люлей отгребли?", – написал Титаренко в социальнний сети, после чего удалил свой комментарий.

Журналист Кирилл Крыжановский віложил скрины комментариев Титаренко на своей странице в facebook.

Стоит отметить, Титаренко также является вице-президентом Ассоциации футбола инвалидов Украины и заместителем председателя комитета по вопросам развития футбола в регионах и комитета по аттестации футбольных клубов ФФУ.

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
Матч окончен
1 : 3
Динамо Киев
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