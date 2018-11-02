Голова комісії у ФФУ Титаренко назвав фанатів Динамо "відморозками"

Голова комісії з призначення директорів матчів і офіцерів безпеки ФФУ Юрій Титаренко дозволив собі ганебні випади на адресу київського Динамо та його вболівальників.

Юрій Титаренко прокоментував інцидент після поєдинку КУ Минай – Динамо (1:3). Нагадаємо, після матчу озброєні молодики напали на ультрас киян.

Минай – Динамо: з'явилось відео нападу озброєних осіб на ультрас киян (18+)

"Що, вперше відморозки з Динамо люлей відгребли?", – написав Титаренко у соціальнній мережі, після чого видалив свій коментар.

Журналіст Кирило Крижановський виклав скріни коментарів Титаренка на своїй сторінці у facebook.

Варто відзначити, Титаренко також є віце-президентом Асоціації футболу інвалідів України та заступником голови комітету з питань розвитку футболу в регіонах і комітету з атестування футбольних клубів ФФУ.