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Голова комісії у ФФУ Титаренко назвав фанатів Динамо "відморозками"

1 листопада 21:58 1067 Читать на русском
Голова комісії у ФФУ Титаренко назвав фанатів Динамо "відморозками"
Юрій Титаренко (ліворуч) / Фото ФК Олімпік

Голова комісії з призначення директорів матчів і офіцерів безпеки ФФУ Юрій Титаренко дозволив собі ганебні випади на адресу київського Динамо та його вболівальників.

Юрій Титаренко прокоментував інцидент після поєдинку КУ Минай – Динамо (1:3). Нагадаємо, після матчу озброєні молодики напали на ультрас киян.

Минай – Динамо: з'явилось відео нападу озброєних осіб на ультрас киян (18+)

"Що, вперше відморозки з Динамо люлей відгребли?", – написав Титаренко у соціальнній мережі, після чого видалив свій коментар.

Журналіст Кирило Крижановський виклав скріни коментарів Титаренка на своїй сторінці у facebook.

Варто відзначити, Титаренко також є віце-президентом Асоціації футболу інвалідів України та заступником голови комітету з питань розвитку футболу в регіонах і комітету з атестування футбольних клубів ФФУ.

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
Матч завершено
1 : 3
Динамо
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