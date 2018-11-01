Минай – Динамо: появилось видео нападения вооруженных лиц на ультрас киевлян (18+)

После поединка 1/16 финала Кубка Украины Минай – Динамо на трибунах стадиона случился неприятный инцидент. Ультрас гостей стали жертвами атаки местных стражей порядка.

По завершении матча 1/16 финала Кубка Украины Минай – Динамо на стадионе произошел конфликт между поклонниками гостей и людьми, которые, по словам фанатов, оказались представителями охраны президента закарпатского клуба Валерия Пересоляка.

Минай – Динамо – 1:3 – видео голов

Ранее сообщалось, что охранники президента Миная угрожали киевлянам пистолетом. Как оказалось, это еще не все. После короткой словесной перепалки против фанатов применили еще и газовый баллончик.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил один из фанатов Динамо Виталий Шеремета.

* Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

"Что вам сказать. Поговорил с таксистом, пока ехали из Ужгорода в Мукачево, и грусть меня охватила. Закарпатье как было, так и осталось вотчиной бандитов-регионалов. В этом быке, который залез к нам на трибуну с пистолетом, таксист узнал начальника охраны президента Миная. А президент Миная кто?

Чиновник! Валерий Пересоляк, начальник таможенного поста Тиса. Чиновник удерживает команду профессионалов, сегодня угощал весь стадион пивом (чешским, явно контрабандным) и круассанами, наверняка у него зарплата выше чем у топов НАК Нафтогаза? А потом царьку что-то не понравилось, может то, что ребята залезли на стену, или пиротехника, или, может, еще что-то и он запустил на гостевую трибуну около 60 человек в черной одежде без знаков с пистолетами и газовыми баллончиками... Сицилия", – написал Шеремета.

Напомним, матч завершился волевой победой Динамо со счетом 3:1. Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится 3 ноября, а матчи пройдут уже в 2019 году (базовая дата – 3 апреля).