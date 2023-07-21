Журналист и комментатор Виктор Вацко признался, что пока не планирует как возвращаться на телевидение, так и снова работать в одном из клубов.

"На этот момент в клубном футболе работать не хочется. У меня были предложения. Предложений комментировать не было ни одного, а из клубного футбола были. Но я не там. Не рассматривал и не доходил до уровня "серьезно/несерьезно".

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Я запустил проект, в котором я не один. Есть какие-то договоренности, есть подписанные контракты. И как я сейчас, выйду из этого проекта и скажу: "Я ушел в клуб?" Не хочу. Мне интересен этот проект. Нравится то, чем я занимаюсь. Поэтому пока другие варианты не рассматриваю. Комментировать матчи – может, придет время, и буду. Может быть. Может, придет время. Может, буду. Будут приглашения – буду думать, буду рассматривать.

Понимания, когда вернусь к комментаторской работе, нет. Скучаю ли? Нет", – рассказал Вацко в эфире Sportarena.

Напомним, ранее в биографии комментатора был опыт работы вице-президентом львовских Карпат. Это было в сезоне 2012/13, когда владельцем клуба был Петр Диминский.

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