Журналіст і коментатор Віктор Вацко зізнався, що поки не планує як повертатися на телебачення, так і знову працювати в одному з клубів.

"На цей момент у клубному футболі працювати не хочеться. У мене були пропозиції. Пропозицій коментувати не було жодної, а з клубного футболу були. Але я не там. Не розглядав і не доходив до рівня "серйозно/несерйозно".

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Я запустив проект, у якому я не сам. Є якісь домовленості, є якісь підписані контракти. І як я зараз, вийду з цього проекту і скажу: "Я пішов у клуб?" Не хочу. Мені цікавий цей проект. Подобається те, чим я займаюся. Тому поки що інших варіантів не розглядаю. Коментувати матчі – може, прийде час, і буду. Може. Може, прийде час. Може, буду. Будуть запрошення – буду думати, буду розглядати.

Розуміння, коли повернуся у коментаторську роботу, немає. Чи сумую? Ні", – розповів Вацко в ефірі Sportarena.

Нагадаємо, раніше у біографії коментатора був досвід роботи віце-президентом львівських Карпат. Це було у сезоні 2012/13, коли власником клубу був Петро Димінський.

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