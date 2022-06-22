Празднование чуть не обернулось трагедией – юный герой Жироны спас девушку-фотографа от падения с 3-метрового автобуса
Радость Жироны от выхода в Примеру могла быть омрачена страшным инцидентом.
Команда и персонал беззаботно праздновали повышение во время парада по улицам города на клубном автобусе.
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Клубный фотограф Нури Маргуи слишком увлеклась процессом и не заметила, как транспорт приближался к большим ветвям деревьев. Девушку сбило в "хвосте" автобуса, после чего она рисковала упасть с высоты 3 метров вниз головой. К счастью, рядом оказался 19-летний защитник Арнау Мартинес, схвативший Нури за ногу и вытащивший вместе с другим партнерами. Интересно, что девушка в критической ситуации не выпустила из рук фотоаппарат, а один из помощников – бокал пива.
Юный Мартинес был героем Жироны и на поле, отличившись голом в решающем матче плей-офф против Тенерифе (3:1).
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