Команда и персонал беззаботно праздновали повышение во время парада по улицам города на клубном автобусе.

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Клубный фотограф Нури Маргуи слишком увлеклась процессом и не заметила, как транспорт приближался к большим ветвям деревьев. Девушку сбило в "хвосте" автобуса, после чего она рисковала упасть с высоты 3 метров вниз головой. К счастью, рядом оказался 19-летний защитник Арнау Мартинес, схвативший Нури за ногу и вытащивший вместе с другим партнерами. Интересно, что девушка в критической ситуации не выпустила из рук фотоаппарат, а один из помощников – бокал пива.

Arnau Martínez salvant a la Nuri Marguí. De killer a Tenerife a salvador de la fotógrafa. pic.twitter.com/VrO1LY0aeo — Pau Villafañe Duran (@pauvd8) June 21, 2022

Юный Мартинес был героем Жироны и на поле, отличившись голом в решающем матче плей-офф против Тенерифе (3:1).

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