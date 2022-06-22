"Я был в таком же положении, как и любой другой болельщик. В то время я пробирался на стадион, мой сын помогал мне, но казалось, что толпе конца-края не видно, все давились. В конце концов, несколько ребят смогли перебросить меня через двухметровый забор, и опасность прошла, хотя несколькими секундами раньше я был в шаге от смерти.

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Я был так испуган. Я никогда не был в такой ситуации раньше и никогда не хочу видеть это снова. Надеюсь, когда у них будет расследование, они все проанализируют и найдут причины ситуации. С безопасностью очевидно были трудности, в особенности на месте проверок билетов. Там нашли 2-3 фальшивых и всех начали проверять очень жестко.

Впрочем, полиция действовала хорошо. Вероятно, им следовало меньше применять слезоточивый газ. Они в каждом видели нарушителя и начинали прыскать в лицо", – приводит слова 67-летнего Кеннеди Mirror.

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