"Что я пожелал Игорю Суркису? Что я могу ему пожелать? Я могу ему пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли. Что я могу ему пожелать? Точно так он мне желает. Это я шучу, конечно.

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Мы должны все сделать для того, чтобы в следующем году братья приветствовали меня с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто. Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся, от этой работы мы не откажемся.

У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им огромное спасибо. И я уверен, что у нас очень хороший, амбициозный клуб.

Поэтому болельщикам переживать не нужно. И самое главное – все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики – самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон. Тысячу извинений за то, что мы заставили пережить какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед", – цитирует Ахметова сайт "горняков".

Напомним, Динамо впервые за 5 лет опередило Шахтер в чемпионате Украины.

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