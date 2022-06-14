"Первый матч за сборную Украины я сыграл 15 лет назад, а в общей сложности в команде провел 16 лет, ведь в 2006 году впервые поехал на чемпионат мира. Конечно, тогда, еще юным пацаном, я и представить не мог, что столько лет буду играть за сборную и проведу больше сотни матчей. Это говорит о том, что мечты в жизни сбываются. Главное – верить, работать и идти к своей цели, к своей мечте.

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Первый вызов в сборную остается в памяти на всю жизнь. Конечно, запомнились все чемпионаты Европы, на которых я побывал. Но самое главное в сборной – это атмосфера дружбы, то единство, которого, наверное, нет и не будет ни в одной клубной команде в мире. Потому что у нас действительно ребята все друг за друга, все уважают друг друга и всегда помогают.

Никогда не гнался за рекордами. Я считаю, если ты делаешь все для победы команды, и команда добивается результата, то и рекорды тогда сами рождаются. Если будешь играть "на ноль", то твоя команда уже как минимум не проиграет. Это и есть главный результат. Мне, конечно, приятны рекорды, но это заслуга всего коллектива. Думаю, то, как меня провожали, – и есть ответ на все мои достижения. Пожалуй, я это заслужил", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, 37-летний голкипер провел в сине-желтой футболке 102 матча. В 47 матчах он смог удержать свои ворота на замке.

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