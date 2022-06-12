"Не могу поблагодарить каждого лично, поэтому решил записать видео. Во-первых, многие спрашивали, действительно ли была травма за день до матча. Да. Пришлось делать снимок и общаться с врачами. И, если честно, уже отправляли домой.

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Я был очень расстроен. Слава богу, что в нашей команде топ-специалисты. Травма несерьезная, но попросили три недели не тренироваться. Но было желание еще раз одеть футболку сборной, и благодаря моей жене я вышел сильным из этой ситуации. Во-вторых, большое спасибо каждому за теплые слова. В сторис, в ленте или в личных сообщениях.

Многое перечитал, физически не успеваю всем ответить. Поверьте, такое внимание ценно каждому спортсмену. Очень благодарен, что такой печальный момент моей карьеры стал просто фантастическим. Слава Украине! Слава ВСУ!" – сказал Пятов.

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