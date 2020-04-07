Поворознюк рассказал о финансовой ситуации в Ингульце

Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк уверен в будущем своей команды.

"Запаса прочности у Ингульца хватит на несколько лет, даже если будет неурожай или еще что-то. Мы готовы ко всему на несколько лет вперед. Это я могу гарантировать", – сказал Поворознюк в комментарии каналу "Футбол".

"Он никогда не будет играть в Ингульце – у меня тоже есть свое я": Поворознюк обиделся на экс-звезду УПЛ

К слову, ранее президент "красно-желтых" заявил, что не станет уменьшать зарплаты своих футболистов и будет выплачивать все в полном объеме.

Напомним, после первого круга Ингулец занимает в Первой лиге четвертое место и лишь на два пункта отстает от лидера чемпионата – львовского Руха.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо