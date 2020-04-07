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Поворознюк рассказал о финансовой ситуации в Ингульце

18:31 119 Читати українською
Поворознюк рассказал о финансовой ситуации в Ингульце
Александр Поворознюк / Фото из открытых источников

Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк уверен в будущем своей команды.

"Запаса прочности у Ингульца хватит на несколько лет, даже если будет неурожай или еще что-то. Мы готовы ко всему на несколько лет вперед. Это я могу гарантировать", – сказал Поворознюк в комментарии каналу "Футбол".

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К слову, ранее президент "красно-желтых" заявил, что не станет уменьшать зарплаты своих футболистов и будет выплачивать все в полном объеме.

Напомним, после первого круга Ингулец занимает в Первой лиге четвертое место и лишь на два пункта отстает от лидера чемпионата – львовского Руха.

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Теги
Первая лига Ингулец Ингулец футбольные финансы Александр Поворознюк
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