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"Он никогда не будет играть в Ингульце – у меня тоже есть свое я": Поворознюк обиделся на экс-звезду УПЛ

17:00 92 Читати українською
"Он никогда не будет играть в Ингульце – у меня тоже есть свое я": Поворознюк обиделся на экс-звезду УПЛ
Вячеслав Шарпар / Фото из открытых источников

Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о своих отношениях с Вячеславом Шарпаром.

"У Шарпара была уникальная возможность стать членом семьи Ингульца. Но так сошлись звезды, что он выбрал Ригу, а не Ингулец. Теперь, когда он этого хочет, считаю, одного желания уже мало.

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Действительно, он уже не раз здесь был. И сейчас вот скоро приедет, кофе попьем. Но, чтобы вы понимали, Шарпар в Ингульце не будет играть никогда. Это мое решение. У меня тоже есть свое я, я тоже привык отвечать за свои слова.

Не хочу вдаваться в подробности. Если он сочтет нужным рассказать – он сам скажет. А я скажу как президент клуба: его здесь не будет никогда", – заявил Поворознюк в комментарии YouTube-каналу ФК Ингулец.

Напомним, Шарпар в 2019 году стал игроком латвийской Риги, с которой завоевал золото местного первенства. В прибалтийский чемпионат он перебрался из Ворсклы. Кроме вышеназванных клубов Вячеслав успел поиграть в футболках Нафкома, Таврии, Ильичевца, Десны, Волыни, Металлиста, Арсенала, Говерлы, донецкого Металлурга, молдавского Шерифа и казахского Атырау.

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