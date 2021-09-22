"Команда не понимает, зачем тренироваться, если можно выйти, ничего не делать и выиграть? Мы этого делать не будем. Мы играли, играем и будем играть только честно в футбол. Общался ли с кем-то из руководства УАФ? Никакого общения не было. Я просто жду, что этого арбитра накажут. И как накажут. Если его не накажут – его накажут фанаты Ингульца.

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Это неправильно... А что делать? Если сейчас выйдет Лучи и скажет оправдания в адрес этого арбитра, значит мы смотрим разный футбол. И я тогда вообще не понимаю, что мы делаем в этом футболе. К нам приезжали перед сезоном арбитры и рассказывали о новых правилах. Как фиксируется рука. Если это отскок от земли, то рука в любом случае не фиксируется. Нам назначают пенальти. Так как фиксируется? От земли отскакивает мяч. Он не не ожидал, не видел.

Все на телеканале "Футбол" в недоумении были, почему так? Как можно было не заметить? Я не знаю, как они не увидели. Мне просто интересно, как его накажут. Угрозы? Я ему желаю здоровья, вы что? Я наоборот хочу ему только здоровья, просто вы знаете, какие у нас фанаты. А надо мной смеялись, когда я клетку варил. Это же фанаты, они безбашенные на всю голову", – отметил Поворознюк на YouTube-канале Ингульца.

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