В своем первом заявлении от 20 января предполагаемая жертва изнасилования категорически отказывалась принимать компенсацию от Дани Алвеса. Как информирует La Vanguardia, теперь девушка пересмотрела своё мнение по этому вопросу и решила принять 150 тысяч евро от бразильца.

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Адвокат жертвы аргументировал изменение решения следующим образом: "Она не осознавала ни всех последствий преступления, ни наступивших обстоятельств, в результате которых (и это подтверждает судебно-медицинское заключение) у неё развилось тревожно-депрессивное состояние".

Сообщается, что девушка до сих пор проходит психологическое лечение и находится на больничном.

Напомним, что Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. Прокурор потребовал 9 лет тюрьмы для Алвеса и компенсацию для потерпевшей в размере 150 тысяч евро.

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